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Троє громадян Чехії намагались незаконно вийти з України коліями

Чехи приїхали в Україну на весілля.

Троє громадян Чехії намагались незаконно вийти з України коліями
Троє громадян Чехії намагались незаконно вийти з України коліями
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали трьох громадян Чехії, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники помітили трьох чоловіків, які прямували коліями в бік кордону. Чоловіків затримали, у них при собі були паспорти громадян Чехії.

Як з'ясувалося, іноземці законно прибули в Україну на весілля знайомої, вони оселилися у готельному комплексі поблизу кордону.  

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Втім, після весільної церемонії громадяни Чехії мали конфлікт з чоловіком жінки, яка їх запросила, та адміністрацією готелю. 

Оскільки іноземців попросили залишити заклад, вони вирішили повернутися додому. Жоден з громадян Чехії на той момент не мав при собі грошей, тому вони прийняли рішення йти у Словаччину пішки, за межами пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами, вздовж залізничних колій, щоб не заблукати.

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