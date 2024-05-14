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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували вже 40 атак росіян на українські позиції

Кількість боєзіткнень станом на 19.00 14 травня зросла до 130.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували вже 40 атак росіян на українські позиції
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж поточної доби відбулося уже 130 бойових зіткнень. 

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом, ворог завдав два ракетні та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Російські окупанти також завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки.

Станом на 19.00 14 травня ситуація на фронті така: 

  • на Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
  • на Куп’янському зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М'ясожарівки;
  • на Сіверському російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки;
  • на Краматорському противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла - до 21;
  • високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше - в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового;
  • на Курахівському Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки;
  • на Придніпровському ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав;
  • на Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося. 

Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки, наголосили у Генштабі ЗСУ.

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