Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували вже 40 атак росіян на українські позиції

Упродовж поточної доби відбулося уже 130 бойових зіткнень.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом, ворог завдав два ракетні та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Російські окупанти також завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки.
Станом на 19.00 14 травня ситуація на фронті така:
- на Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
- на Куп’янському зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М'ясожарівки;
- на Сіверському російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки;
- на Краматорському противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла - до 21;
- високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше - в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового;
- на Курахівському Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки;
- на Придніпровському ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав;
- на Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.
Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки, наголосили у Генштабі ЗСУ.