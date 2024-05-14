З початку року 215 символів тоталітарного режиму та російської імперськості втратили статус пам’ятки, - МКІП

Протягом 2023 року було з державного обліку 55 таких пам’яток.

Протягом 2024 року статус пам’ятки культурної спадщини місцевого значення втратили 215 пам’ятників, які є символами комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Своїми наказами за поданнями обласних військових адміністрацій з Держреєстру нерухомих пам’яток України МКІП вилучило чотири пам’ятки культурної спадщини у Житомирській, Черкаській та Рівненській областях.

Крім того, МКІП видало накази про визнання пам’яток такими, що не підлягають занесенню до Реєстру пам’яток культурної спадщини у м. Києві, Закарпатській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Запорізькій, Волинській, Житомирській областях.

Протягом 2023 року знято з державного обліку 55 таких пам’яток, а у 2024 – вже 211.

У 2023 році МКІП надало дозволи на переміщення 31 пам’ятки місцевого значення задля очищення публічного простору, а за 4 місяці 2024 – 5. Спільно з Українським інститутом нацпам’яті МКІП продовжує системно опрацьовувати отримані від обласних та Київської міської військових адміністрацій пропозиції, аби підготувати потрібні проєкти актів.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам. за 8 місяців 2022 року у 14 регіонах України було демонтовано 28 пам’ятників О. Пушкіну, 9 пам’ятників О. Горькому, близько 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів, а також 4 пам’ятники М. Островському та 4 О. Суворову.