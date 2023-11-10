Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє демонтувати пам’ятники російським і радянським діячам.

Про це повідомляє сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

У п’ятницю 10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Фото: Укрінформ

"Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники", – наголосив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

З реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вулиці Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, були вилучені пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Нагадаємо, за 8 місяців 2022 року у 14 регіонах України було демонтовано 28 пам’ятників О. Пушкіну, 9 пам’ятників О. Горькому, близько 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів, а також 4 пам’ятники М. Островському та 4 О. Суворову.