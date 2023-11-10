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Суд повернув у державну власність Одеський будинок артистів цирку

Раніше на підставі незаконних рішень держреєстраторів одна з будівель перейшла з державної у приватну власність.

Суд повернув у державну власність Одеський будинок артистів цирку
Одеський будинок артистів цирку
Фото: Одеська обласна прокуратура

У державну власність суд повернув Одеський будинок артистів цирку в історичному ареалі міста.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Прокурори довели в Приморському районному суді Одеси факт незаконного вибуття з державної власності однієї з будівель цирку площею 2104 м кв і вартістю 81,5 млн грн.

Цю будівлю у 2018-му без дозволу Міністерства культури та інформаційної політики держреєстратори незаконно перевели з державної у приватну власність.

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Нагадаємо, раніше Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про повернення Миколаївського собору у Кременці історико-архітектурному заповіднику.

На Житомирщині у державну власність повернуто будинок-садибу Терещенка - він теж незаконно перейшов у приватну власність.

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