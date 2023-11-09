У Києві дерусифікували заклади освіти та культури

Сьогодні, 9 листопада, депутати Київради дерусифікували столичні бібліотеки та школи.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Згідно з рішеннями Київради, змінено назви бібліотек:

ім. В. Котика стане «На Межигірській»;

ім. Ф. Достоєвського носитиме ім’я Г. Сковороди;

ім. М. Лермонтова стане ім. І. Шамо;

ім. О. Новікова-Прибоя носитиме ім’я М. Слабошпицького;

ім. М. Некрасова стане Голосіївською;

«Чапаєвка» втратить цю приставку;

ім. С. Айні стане ім. А. Дімарова;

ім. О. Грибоєдова стане «Бібліотекою на Вишгородській»;

ім. К. Чуковського носитиме ім’я Г. Чубач;

«Дружби народів» стане Етнобібліотекою;

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека втратить приставку «Молода гвардія».

Крім того, змінять назви такі заклади освіти:

Київська дитяча музична школа № 14 ім. Д. Кабалевського носитиме ім’я Ю. Щуровського;

№ 2 ім. Д. Карбишева стане ліцеєм № 2 ім. Героя України В. Єрка.

А імена М. Кирпоноса, З. Слюсаренка, В. Молчанова, О. Пушкіна, Ю. Гагаріна, І. Кудрі, А. Макаренка, О. Бойченка, К. Гапоненка, М. Громова, І. Хитриченка, В. Кудряшова, С. Ковпака із назв київських шкіл приберуть.

Нагадаємо, в жовтні у столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу і пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському. Також на території гімназії №153 демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Раніше Мінкультури повідомляло, що ініціює рішення, яке дозволить демонтувати пам’ятники Пушкіну та Щорсу. Їх мають вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.