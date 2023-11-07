Київський Молодий театр ставить мюзикл “Кабаре”

1, 2 та 3 грудня в Київському національному академічному Молодому театрі відбудеться прем’єра бродвейського мюзиклу “Кабаре”. Про це повідомила пресслужба театру.

Режисеркою постановки виступила Олена Коляденко; крім акторів Молодого театру у мюзиклі задіяні артисти Freedom ballet. Виставу супроводжуватиме оркестр під орудою Дмитра Саратського; костюми для постановки створила художниця Дарія Біла. Більшість костюмів зроблені з переробленого одягу, в тому числі архівного вбрання Freedom ballet.

Наразі театр має ліцензію на 20 показів у столиці.

Фото: Молодий театр

Світова прем'єра мюзиклу “Кабаре” відбулася на Бродвеї 20 листопада 1966 року. Постановка витримала 1 165 показів і зібрала 8 нагород "Тоні". Режисер Роберт Фосс у 1972 році зняв фільм "Кабаре", де головну роль зіграла Лайза Міннеллі. Фільм став культовим, отримавши в 1973 році 8 нагород "Оскар" від Академії американського кіно і 3 премії "Золотий Глобус".

Події мюзикла розгортаються в Берліні 1930-х. Нацизм впевнено захоплює уми та серця німців, розчарованих Першою світовою війною. Це час переоцінки цінностей і “смерті Бога”, сексуальної емансипації та світоглядної кризи. Чи не єдиним острівцем свободи залишається «Kit Kat Club», де гротеск і розпуста межують зі здоровим глуздом і справжніми почуттями.

Фото: Молодий театр

«За легкою, на перший погляд, формою ховається глибока історія, яка піднімає серйозні та актуальні соціальні питання, такі як зародження нацизму, побутовий антисемітизм, гомофобія, гендерна толерантність. Беручися за цей проєкт, ми ставимо перед собою найскладніше завдання – психоемоційну реабілітацію наших співвітчизників. Ми хочемо хоча б на дві години вирвати наших глядачів з такої болючої травматичної сірості військового часу та занурити їх у яскраве радісне життя світу музики, танцю та глибокої драматичної історії. «Кабаре» – наймасштабніший та найскладніший проєкт Молодого за останні 11 років, і я пишаюся, що ми наважилися на нього під час війни попри всі сумніви та складнощі,” – коментує директор-художній керівник Молодого театру Андрій Білоус.

Фото: Молодий театр

Нагадаємо, у липні Київська оперета показала прем'єру мюзиклу за «Тигроловами» Багряного.