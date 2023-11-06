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На війні загинув письменник та нацгвардієць Максим Петренко

Його смерть підтвердила експертиза ДНК.

На війні загинув письменник та нацгвардієць Максим Петренко
Фото: Ганна Скоріна

Автор книги "Спокойної ночі", програміст та викладач Максим Петренко загинув на фронті.

Про це повідомила у Facebook книжкова оглядачка Ганна Скоріна.

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти, означає, що він у полоні. Дива не сталось… Єдине, що я знаю поки – це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня. Вибачте, в мене нема більше слів. Якщо стане щось більш конкретно відомо, я напишу або зроблю репост від тих людей, хто займатиметься похованням", – написала вона.

До війни Максим Петренко працював програмістом, викладав в Університеті "Україна", брав участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ та готував до таких змагань студентів, повідомляє Новинарня.

У квітні 2014 Максим потрапив у новостворений добровольчий 2 батальйон оперативного призначення при Національній гвардії України, який пізніше отримав назву Батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Після повернення до мирного життя ветеран продовжив працювати в університеті, став активніше працювати над власними ідеями, отримав грант на розвиток власної справи та написав книгу “Спокійної ночі”.

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