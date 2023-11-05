Історія українського театру: зародження і початки періоду Русі

Автор використовує слова “Русь” і “руський” для означення “Україна” і “український” відповідного періоду. Для означення “Росія” та “російський” використовуються історичні назви – “Московія” і “московитський” .

За згодою організаторів LB.ua публікуватиме конспекти лекцій. Перша з них присвячена періоду зародження і початкового розвитку театру на території сучасної України.

У жовтні 2023 року платформи "Cowo Guru" і "Зейгарнік Ефект " організували серію лекцій театрального режисера Макса Новотарського. Міні-курс з трьох лекцій присвячений історії українського театра: логіці змін, впливів і культурних течій, які творили і продовжують визначати його траєкторію.

«Історичне відчуття, яке є відчуттям позачасового і сучасного, а також зв’язку позачасового і сучасного, є тим, що робить письменника традиційним»

Т.С. Еліот

Пратеатр

Історію театру в Європі часто починають з античної Греції, де приблизно у VII ст. до Р.Х. театр вперше виник як інституція. Однак як явище він існував задовго до цього – у інших формах. Зразок такого ритуалу у нашій культурі представлений у відомому фільмі Параджанова.

Фото: надано автором Генріх Семирадський. Ніч на Івана Купала

В Україні одним з найбільш драматургічно пропрацьованих був ритуал “водіння кози”, який має багато спільної символіки з грецькими Діонісіями. Однак, як пише Франко, на Русі історичні обставини та релігійні заборони не дали розвинутися ритуалам у форму театру. Руським ритуалам бракувало четвертого фактора – глядача, який був би спостерігачем, а не учасником.

Античний театр

Отже, інституціоналізація театру сталася в Афінах. Театр там існував окремо від ритуалу, хоча постановки відбувалися під час свят на честь Діоніса. П’єси створювалися драматургами, які водночас займалися постановкою, а нерідко й самі грали в виставах. Цей театр був надзвичайно розвинутим: драма вважалася найвищою формою літератури, вистави вимагали складної соціальної організації, тут використовувалися сценічна машинерія й хор.

Оскільки на території сучасної України, в грецьких колоніях північного причорномор’я, були театри, то в даній лекції я говорю саме про цю гілку античної культури.

Фото: надано автором Руїни театру у Херсонесі (сучасний Севастополь). На “сцені” можна побачити залишки християнського храму, побудованого в пізніший період.

Історики пробували реконструювати репертуар античного Херсонеського театру. Тут ставили класичні твори відомих грецьких трагіків (Есхіла, Софокла, Евріпіда) і комедіографів (Аристофана, Менандра). Проте були й драми місцевих драматургів. Особливий інтерес при цьому глядачі виявляли до п'єс, дія яких відбувалася у Північному Причорномор'ї (наприклад «Іфігенія в Тавриді» Евріпіда).

Після захоплення цих територій Римською імперією, відбулися певні зміни у театрі, який втратив властиву грекам філософську глибину і став більш розважальним. Про безпосередній зв’язок римської театральної культури з руською говорити складно. Однак саме римський жанр вуличного театру – “мім” – виявився достатньо живучим, щоби згодом потрапити на територію Русі через Східну Римську імперію.

Середньовіччя

Після Хрещення, Русь прийняла цілий релігійний комплекс, який включав, зокрема, багато театральних елементів. Хоча церква не надто толерувала театр, вона запозичила театральність. Нею були просякнуті церковні обряди: вербна неділя, виніс плащаниці, омовіння ніг.

Православна обрядовість була яскравішою за католицьку, тому що на заході театр і церква існували певний час окремо. Не так було у Східній Римській імперії. Відомо, наприклад, що під час служби у Константинополі пророк Ілля злітав у небо на колісниці (очевидно, тут використовувалися античні сценічні механізми).

Окрім релігійного, елементом світської театральної культури був уже згаданий “мім”, представлений Скоморохами. Їх привезла на Русь княгиня Ольга як імпортний театральний продукт з Константинополя.

Фото: надано автором Зображення скоморохів на фресці південної вежі Софії Київської.

Спочатку скоморохи існували для розваги князівських еліт. Але у XIII столітті вони стають мандрівними акторами, окремою соціальною групою. Їхній театр був вуличним, тому вони вміли швидко пристосовуватися до будь-якої публіки, зокрема використовували музику і різні розваги.

Згодом скоморохи долучилися до народних обрядів та ігор. Про їхню колишню популярність свідчать численні сучасні топоніми: села Скоморохи, Скомороше, Скоморошки та ін.

***

Середньовічний театр на Русі так само, як і язичницькі обряди, не перейшов у інституціоналізовану форму. Про те, як відбувалася інституціоналізація українського театру, ми поговоримо у наступній лекції, де спробуємо прослідкувати тяглість традиції в період від бароко до модернізму.

Відеозапис лекції – за посиланням.