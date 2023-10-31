Що почитати: 12 моторошних книжок до Геловіну

Геловін – час, коли ми згадуємо різноманітні моторошні історії, фільми, книги та ігри. Ми зібрали 12 книжок, які занурюють у світ незабутніх жахів, заворожуючих історій і таємниць. Готуйтеся до відчуття холодку на шкірі і безсонної ночі проти Дня всіх світих.

Джозеф Шерідан ле Фаню. “Кармілла”

Фото: mybookshelf.com.ua

Видавництво: Nebo BookLab Publishing

Джозефа Шерідан де Фаню часто порівнюють з Едгаром По, а його готичні романи і повісті надихали інших письменників понад століття. «Кармілла» – перший вампірський трилер в історії літератури, написаний за чверть століття до «Дракули» Брема Стокера. Нещодавно вийшло чудове українське видання з ілюстраціями Владислава Ченчика.

Лора разом з хворим батьком ведуть самотнє життя у замку посеред австрійського лісу. Аж доки однієї місячної ночі до них не прибуває екіпаж із неочікуваною гостею – прекрасною Карміллою. Між Лорою та цією таємничою дівчиною зароджується пристрасна дружба. Однак Кармілла чим далі, тим більше стає дивною та неспокійною, схильною до моторошних нічних блукань, а Лору мучать кошмари та щоденна слабкість… Через деякий час жахлива правда про Карміллу і її сім'ю перестає бути таємницею. Готична обстановка постійно сірої погоди в сільській місцевості Австрії, повній занепалих замків, задає тон історії.

Денніс Лігейн. "Острів проклятих"

Фото: book-ye.com.ua

Видавництво: КСД

У 1954 році маршал США Тедді Деніелс з напарником прибули на острів Шаттер розслідувати зникнення пацієнтки з лікарні для божевільних злочинців. Та уже незабаром вони розуміють, що на острові відбувається щось химерне. Тим часом ураган-вбивця невблаганно обрушується на острів, а зникнення набуває ще темніших, зловісніших відтінків — із нотками радикальних експериментів, жахливих операцій і смертоносних ходів, зроблених заради прихованої тіньової війни. Ніхто не втече з острова Шаттер неушкодженим, тому що ніхто в лікарні Ешекліфф не є тим, ким здається. І навіть напарник уже не викликає у Тедді Деніелса довіри. А самого чоловіка обтяжує не тільки загадка про зникнення Рейчел Соландо із замкненої палати, а й власні сни і спогади: про загиблу в пожежі дружину Долорес і нацистський концентраційний табір смерті Дахау.

Роман став світовим бестселером і був екранізований у 2010 році Мартіном Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Річард Чизмар. “Гонитва за Буґіменом”

Фото: bukva.ua

Видавництво: Vivat

Влітку 1988 року в маленькому містечку Еджвуд знаходять понівечені тіла чотирьох зниклих дівчат. Схоже, в тихому передмісті на волі розгулює серійний вбивця. Незабаром починає поширюватися чутка, що зло, яке переслідує місцевих підлітків, не зовсім людина. Проте у ФБР впевнені, що вбивця — божевільний, і він грає з ними в ігри. Для колись мирної спільноти, яка опинилася в пастці параної та підозр, це виглядає як кошмар, який ніколи не закінчиться. Випускник коледжу Річард Чізмар повертається до рідного міста саме тоді, коли введено комендантську годину та сформовано районну варту. У розпал підготовки до свого весілля та початку письменницької кар’єри він незабаром опиняється втягнутим у реальну історію жахів. Річард пише особисту розповідь про панування терору серійного вбивці, не підозрюючи, що ці події продовжуватимуть переслідувати його протягом багатьох років.

Це поєднання жахливої фантастики і справжнього злочину стало номінантом на премію Goodreads Choice Award у розділі «Жахи» (2021).

Радек Рак. “Легенда про зміїне серце, або Друге слово про Якуба Шелю”

Фото: publisher.in.ua

Видавництво: Видавництво Жупанського

У 2020 році цей роман отримав літературну премію «Nike», премію імені Януша А. Зайделя, гран-прі літературної премії Єжи Жулавського, та став номінантом літературної премії «Gdynia». Відомий автор фентезійних романів та оповідань Радек Рак у «Легенді про зміїне серце, або Другому слові про Якуба Шелю» вийшов за межі жанру, створивши філософську притчу про багатство й бідність, щирість прагнень та облуду, кохання та пристрасть, про саме життя, яке не жартує та не прощає необережності з бажаннями.

За основу твору Радек Рак узяв реальну історичну подію – селянське повстання 1846 року, що спалахнуло в західній Галичині (тоді – території Австрійської імперії). Свавілля шляхти штовхнуло простих людей на погроми, точну кількість жертв яких досі ніхто не знає. Найвідомішим ватажком повстанців був Якуб Шеля – його письменник і зробив центральним персонажем роману. І хоча він був написаний з великою повагою до соціальних, моральних і політичних реалій того часу, він залишається підвішеним між історією та міфом. Автор майстерно обходить кліше народного месника, оточуючи свого героя мавками, відьмами, чаклунами й чортами. Його химерна оповідь, ніби сплетена з численних легенд, мовою метафор і надзвичайно яскравих образів розповідає про дорослішання Якуба, його внутрішні пошуки та страждання. Це роман, сповнений буйної еротики, іронії та гумору, які живляться темрявою людських сердець.

Карен Вайт. “Крамниця на вулиці Роял”

Фото: bookclub.ua

Видавництво: КСД

Перша частина трилогії американської письменниці Карен Вайт – спін-офф до циклу бестселерів «Вулиця Тредд». Це книга для любителів химерних історій з привидами, старими будинками та дрібкою романтики.

Нола Тренхольм прагне розпочати життя з чистого аркуша. Тому купівля старезного котеджу в Новому Орлеані здається їй гарною ідеєю. Однак духи попередніх мешканців зовсім не збираються залишати придбаний будинок. Нола не здатна спілкуватися з привидами так, як це робила її названа мама Мелані (головна героїня циклу «Вулиця Тредд»), та вона знає Бо Райана, який може. Хлопець має темне минуле, яке включає зникнення сестри і батьків під час урагану Катріна та нерозкрите вбивство жінки, яка колись жила в старому креольському котеджі. Він – остання людина на землі, з якою Нола хоче мати щось спільне, адже колись Бо розбив їй серце. Та, схоже, вибору немає. Тож, щоб вигнати примар із дому, їм спочатку доведеться розібратися з привидами власного минулого.

К. Дж. Паркер. “Демон Проспера. Потойбічник”

Фото: book24.ua

Видавництво: Vivat

Захоплюючий та атмосферний твір, який занурює читача в морок і таємничість демонічного світу, де герої борються зі своїми власними демонами.

Там, де межа між видимим і невидимим стирається, промені світла і тіні переплітаються, утворюючи мозаїку загадкового світу. Цей світ заселений демонами – істотами, що народжуються зі тьми та зла. Демонічні сили непідвладні законам, які врівноважують наш світ, і їхня присутність завжди наповнена таємницею та небезпекою. Проте демонічний світ – це не тільки зло. Усередині його ховається глибока мудрість та знання, втілені в арканах і символах, що розкривають таємниці нашого буття.

К. Дж. Паркер (псевдонім Тома Холта) розповідає історію Проспера Шанцького, апологета і вихователя, який бореться з демонами не тільки у світі потойбічному, але й готує для цієї важливої місії своїх власних учнів та вихованців. Він — науковець, який має намір виростити першого у світі короля-філософа. Автор створив напружену та хвилюючу атмосферу, яка постійно тримає читача в очікуванні, а сюжет пропонує глибокі роздуми про мораль, справедливість, межі героїчного та жертовного.

Вікторія Шваб. “Місто привидів”

Фото: bookclub.ua

Видаництво: Nebo BookLab Publishing

Номінант на премії Truman Readers Award (2021), Goodreads Choice Award for Middle Grade & Children's (2018), Rebecca Caudill Young Readers' Book Award (2022). Ця книга — початок серії, яка одночасно є жахливою та чарівною.

Одного разу Кессіді ледь не потонула, але її врятував хлопчик-привид Джейкоб. Відтоді вона бачить завісу, яка відділяє живих від мертвих, і може увійти до світу духів. А Джейкоб став для дівчинки найкращим другом. Батькам Кесс пропонують зняти телевізійне шоу про найпримарніші місця у світі, тож родина їде до Единбурга у Шотландії. Там є гробниці, замки та таємні ходи, наповнені привидами. І коли Кесс зустрічає дівчину, яка ділиться своїм «даром», вона розуміє, скільки їй ще належить дізнатися про світ духів і про себе. Наприклад, що місто привидів небезпечніше, ніж вона собі уявляла.

Джейсон Рекулак. “Приховані малюнки”

Фото: book24.ua

Видавництво: КСД

Це захоплюючий трилер з вражаючим сюжетом та яскравими персонажами, який радить прочитати Макс Кідрук; переможець премії Goodreads Choice Award за кращий Horror (2022).

Колишня наркозалежна Меллорі Квінн після виходу з реабілітаційного центру отримує можливість почати життя з чистого аркуша. Посада няні в родині Максвеллів, у тихому, затишному містечку – саме те, що їй потрібно. Її підопічний – п’ятирічний талановитий хлопчик Тедді, який любить малювати дерева, кроликів, повітряні кульки. Але одного разу в альбомі хлопчика з’являється моторошний сюжет. Темний ліс і чоловік, який тягне тіло мертвої жінки. Малюнки Тедді стають дедалі зловіснішими. Де п’ятирічна дитина могла бачити такі криваві картини? Меллорі здогадується, що хлопчик став свідком чогось жахливого. Дівчина намагається обговорити емоційний стан Тедді з його батьками, але вони просто відмахуються від неї. Що робити Меллорі? Адже над будинком нависла загроза чогось лихого. Чи зможе вона захистити Тедді і, можливо, навіть себе? Це поєднання жахів, психологічного трилера, містики та саспенсу тримає у напрузі до останньої сторінки.

Збірка «Любов та потойбіччя»

Фото: nebopublishing.com.ua

Видавництво: Nebo BookLab Publishing

У збірку «Любов та потойбіччя» увійшли найкращі твори європейської «чорної» романтичної прози, присвячені трагічному коханню та смерті. Серед авторів: Проспер Меріме, Густав Майрінк, Теофіль Готьє, Едагар Аллан По, Вашингтон Ірвінг, Девід Лоуренс, Редьярд Кіплінг та ін. Книжка запрошує поринути у світ надприродних «жахів», таємничих пригод, фантастики та містики.

Олександр Бєляєв. “Місто довгих коридорів”

Фото: nashformat.ua

Видавництво: Zалізний тато

Світ цієї збірки включає в себе постапокаліптичні пустелі, загублені мегалітичні міста, таємничі коридори потойбічних бібліотек і вогненні смолоскипи новітньої Інквізиції. В цьому світі повстанці, виступаючи проти цього світу, стикаються зі штучним інтелектом, тоді як давні демони з міста Діта блукають ночами, шукаючи нових послідовників для своїх єретичних вчень. Цей світ, жахливий, божевільний, та водночас пронизаний глибокими людськими почуттями, не терпить сумнівів у щирості. Він відкриває свої таємниці лише тим, хто заслуговує на них найбільше.

Автор — військовослужбовець, активіст НВР "Правий сектор", просвітянин; ця збірка є його літературним дебютом.

Світлана Тараторіна. “Лазарус”

Фото: vivat-book.com.ua

Видавництво : КМ-Букс, Віват

Ретродетектив однієї з найяскравіших представниць нової генерації українських фантастів, приправлений містичними перипетіями, нещодавно був перевиданий у новому оформленні.

1913 рік. Київ – головне місто Межі. Залишивши грізні битви у минулому, упирі, чорти, перевертні, лісовики, польовики й водяники мирно уживаються разом із людьми. Проте нечисть лише на позір змирилася із правлінням людей, мріючи про повернення свого легендарного царя — Змія. А тут ще стається вбивство, через яке хисткий мир от-от може впасти. У вирі подій випадково опиняється досвідчений слідчий Олександр Петрович Тюрин. На нього чекають шість детективних головоломок, криваві злочини, політичні інтриги, біль та радість кохання, секрети святих місць і поклик прадавніх сил. Але чи зможе він побороти власних демонів і побачити те, у що довгі роки відмовлявся вірити?

Надія Вальчук-Остряниця. “Майстер з того світу”

Фото: yakaboo

Видавництво : Гамазин

Чи думали ви коли-небудь про те, як татуювання можуть кардинально змінити життя людини, перетворити її у сміливішу, привабливішу та більш цілеспрямовану версію себе? А можливо, секрет криється не в самому акті татуювання, а в талановитому майстрі? Максим, загадковий тату-майстер, обдарований природним даром, здатний змінювати життя своїх клієнтів за допомогою неймовірних малюнків на їхніх тілах. Від воїнського спартанця до ніжно вишуканих маків, від владолюбного вовкодава до величного воїна світла – кожне з татуювань розкриває риси характеру та відкриває нові горизонти можливостей.

У цій історії містика несподівано вривається в життя звичайного хлопця та перевертає його світ: від видіння із загадковою родичкою до розриву зі співмешканкою, яка чекає дитину, від зміни місця проживання до зустрічі зі справжнім коханням і непередбаченими перешкодами на шляху до нього. Ця історія розповідає про віру та зневіру, про успіхи та невдачі, про можливості та їх втрату, про минуле і сьогодення, а також про право на майбутнє.