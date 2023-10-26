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Після повернення "Скіфського золота" до України Мінкультури хоче організувати виставку артефактів

Україна з партнерами працює над поверненням артефактів, які були викрадені росіянами. 

Після повернення "Скіфського золота" до України Мінкультури хоче організувати виставку артефактів
Фото: Музей Алларда Пірсона

Мінкультури завершує підготовку для того, щоб всі культурні цінності, які складають колекцію "Скіфського золота", були повернені до України.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Ми б хотіли, аби виставка цих предметів відбулася й українці могли побачити, про що йшлося протягом багатьох років і наскільки успішною є дипломатична робота різних установ", - сказав Карандєєв.

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Він запевнив, що Україна з партнерами працює над поверненням артефактів, які були викрадені росіянами. 

"З відкритих джерел ми маємо інформацію про переміщення окремих музейних предметів з українських музеїв до російських. Ми точно знаємо, що вони там. Інші предмети, на жаль, просто розграбовані", - наголосив т.в.о. міністра.

Карандєєв нагадав, що й досі здійснюються заходи щодо повернення викрадених з України артефактів часів Другої світової війни. 

“Очевидно, що процес повернення культурних цінностей після завершення російсько-української війни буде тривалим”, - підсумував Ростислав Карандєєв. 

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з БЕБ та поліцією Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби "Скіфського золота" для продажу в ЄС.

Раніше іспанська поліція повідомляла, що в угруповання контрабандистів входило двоє українців та троє іспанців. Слідство розпочалося після того, як іспанські правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність. 

Вперше золотий виріб історичного значення слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесмену.

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