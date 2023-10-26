Міжнародна федерація лиж залишила в силі відсторонення росіян та білорусів

Рада Міжнародної федерації лиж (FIS) вирішила продовжити відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародного спорту.

Про це повідомляє sport.ua.

“Поточна політика FIS, яка не дозволяє участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у заходах FIS, залишається чинною до подальшого повідомлення”, – йдеться у рішенні Ради FIS.

Як раніше повідомлялось, FIS не допустила російських лижників до Кубку світу.

А у травні минулого року, у ході 53-го Конгресу Міжнародної федерації лижного спорту, що пройшов у Мілані, глава Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою, не була переобрана до ради FIS.