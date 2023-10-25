За день росіяни 20 разів обстрілювали Сумщину

Сьогодні, 25 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 146 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду з території РФ обстріляли з АГС та СПГ.

По Есманській громаді влучили FPV-дроном та з міномету.

Білопільську та Зноб-Новгородську громади росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.

Крім того, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з мінометів та РСЗВ.

А по Середино-Будській громаді окупанти вдарили з мінометів та БпЛА.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія вкотре обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджена будівля підприємства.