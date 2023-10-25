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Правоохоронці Харківщини підозрюють чоловіка у організації переправлення осіб через кордон

Ціна питання складала 12 тисяч доларів.

Правоохоронці Харківщини підозрюють чоловіка у організації переправлення осіб через кордон
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції підозрюють чоловіка у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник організував переправлення осіб через кордон шляхом внесення відповідних даних до електронної системи “Шлях” під виглядом водіїв-волонтерів. За свої послуги він “просив” 12 тисяч доларів США”, - повідомили в поліції.

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Зокрема, в липні чоловік домовився про переправлення іншого чоловіка через кордон за 12 тис. доларів та отримав завдаток у розмірі 1 100 доларів США та копії особистих документів.

Підозрюваного затримали під час передачі 10 900 доларів.

Під час обшуків було виявлено та вилучено гроші та документи щодо можливості перетину кордону та мобільний телефон.

Як раніше повідомлялось, поліцейські Харківської області підозрюють, що начальник районного військкомату змовився з головою військово-лікарської комісії та іншими особами для організації схеми ухилення від мобілізації

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