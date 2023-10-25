Головне за середу, 25 жовтня: бої під Мар’їнкою, початок навчання українських пілотів на F-16 в США

Українські пілоти в США розпочали навчатися польотам на F-16. Про це повідомили ВПС США, пише Air & Space Forces.

За словами представника служби, на початку цього тижня "невелика кількість" українських пілотів почала навчання у 162-му авіаційному підрозділі Національної гвардії Арізони з "основ F-16".

"Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", — сказав представник ВПС США.

Відомо, що пілотів навчають на базі національної гвардії Морріс, розташованій в міжнародному аеропорту Тусона. Це єдиний підрозділ ВПС США, якому доручили навчати іноземних пілотів на F-16, що є частиною його повсякденної місії.

Типовий курс підготовки F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи слідуватимуть стандартній моделі, "позаяк курс відповідатиме потребам України захищати своє небо від російських літаків, безпілотників і ракет. Європейські країни також навчають українських пілотів керувати F-16".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 47 авіаційних ударів та здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок удару керованою авіаційною бомбою по житловому кварталу міста Берислав Херсонської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 жовтня – в нашій новині.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

"23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено", – йдеться в повідомленні ГУР.

У розвідці додають, що база з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.

Українські хірурги вперше здійснили пересадку комплексу серця і легень. Операцію, яка тривала 10 годин, провели фахівці львівської Лікарні святого Пантелеймона спільно з колегами з київського Інституту серця.

"Органокомплекс отримала 38-річна Ніна з Київської області... На трансплантацію вона чекала 15 років", – повідомило у Facebook Перше медичне об'єднання Львова.

Зазначається, що зараз пацієнтка перебуває у стабільному стані. Донором став 18-річний юнак, який загинув у ДТП.

"Ми готувалися до цієї операції понад три роки. Спершу почали трансплантувати серце, потім легені. І ось нарешті – органокомплекс серце-легені. Було надзвичайно складно дійти до цього етапу, але ми це зробили, це зробила українська медицина! Тепер і у нас виконується операція, яку роблять мало де у світі", – сказав керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Лікарні святого Пантелеймона Роман Домашич.

Генеральний директор Першого медичного об'єднання Олег Самчук назвав успішну операцію з пересадки серця і легень "історичною подією для всієї України".

Республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона.

За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209.

Джонсона одностайно підтримала Республіканська партія, один республіканець, Ван Орден, був відсутній на голосуванні.

Зазначається, що Джонсон активно підтримував експрезидента Дональда Трампа і був ключовою фігурою в Конгресі в невдалих спробах скасувати вибори 2020 року.

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