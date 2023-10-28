В Києві відкрилась присвячена 90-й річниці Голодомору виставка

В Києві, у Музеї книги і друкарства України, відбулося відкриття виставки “1932-1933 — 2014-2023”. Вона присвячена 90-й річниці Голодомору в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ідея була в тому, щоб провести паралель між подіями 90-літньої давності і сучасними подіями, оскільки вони по своїй суті є абсолютно пов'язаними між собою. В основі як злочину Голодомору, так і нинішніх подіях, лежить нестримне бажання російської влади і російської держави знищити українську націю, при чому знищити саме у фізичному розумінні. І те, і те є геноцидом. Різниця лише в тому, що у випадку Голодомору людей морили голодом і люди помирали від голоду, а у наші часи росіяни намагаються де можуть знищити українців фізично, а там де не можуть, перед тим, як знищити фізично, намагаються знищити духовно”, - сказав один з організаторів виставки Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Експозиція працюватиме протягом місяця, вона складається з окремих розділів. Виставка пропонує хронологію подій від початку 1900-х років і до визнання Голодомору геноцидом у сучасному світі. Хронологія була підготовлена за підтримки Українського інституту національної пам’яті.

Також на виставці представлена частина Меморіально-освітньої приватної колекції Ділової ради України-США “Голодомор: очима українських художників”. До неї входять роботи митців, котрі самі або родичі пережили Голодомор: авторські ліногравюри Миколи Бондаренка, які стали ілюстрацією до видання “Україна-1933. Кулінарна книга. Пам'ять людська”.

Гості можуть погортати буклет із забороненими невідомими фото з часів Голодомору від західних журналістів. Він містить як фотокартки, так і історії про те, як ці плівки вивозили.

Впродовж листопада в рамках виставки відбуватимуться зустрічі із режисерами фільмів, присвячені подіям 1932-1933 років. Будуть покази фільмів “Свідок Женя” режисера Сергія Заболотного та “Голод 33” режисера Олеся Янчука.

Нагадаємо, парламент Уельсу ухвалив заяву, якою визнав Голодомор 1932-33 рр. в Україні геноцидом українського народу. А раніше Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.