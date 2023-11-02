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В Україні створять Білоруський центр національної пам’яті

Створенням центру займеться благодійний фонд "Вільна Білорусь".

В Україні створять Білоруський центр національної пам’яті
Фото: Макс Трєбухов

Білоруський центр національної пам’яті, який планують створити в Україні, займатиметься просвітницькою, науково-дослідною та гуманітарною діяльністю.

Про це розповів голова Благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич, повідомляє Укрінформ.

Францкевич уточнив, що Центр буде розповсюджувати інформацію про подвиги білоруських добровольців і внесок білорусів у перемогу над агресором. Також він висвітлюватиме історичні події, важливі для суверенітету і незалежності Білорусі, а також інформуватиме міжнародну спільноту про злочини режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Білоруський центр буде також вивчати історію спротиву білорусів російській колонізації.

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Центр має збирати та аналізувати інформацію про представників режиму Лукашенка для приведення їх до міжнародної кримінальної відповідальності, та аналізуватиме актуальну економічну та політичну ситуацію в Білорусі.

Олексій Францкевич додав, що Білоруський центр національної пам’яті надаватиме допомогу близьким загиблих білорусів-добровольців.

Як раніше повідомлялось, білоруські емігранти в Литві, яких раніше режим Лукашенка позбавив права на отримання нових паспортів, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи.

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