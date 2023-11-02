В Україні створять Білоруський центр національної пам’яті

Білоруський центр національної пам’яті, який планують створити в Україні, займатиметься просвітницькою, науково-дослідною та гуманітарною діяльністю.

Про це розповів голова Благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич, повідомляє Укрінформ.

Францкевич уточнив, що Центр буде розповсюджувати інформацію про подвиги білоруських добровольців і внесок білорусів у перемогу над агресором. Також він висвітлюватиме історичні події, важливі для суверенітету і незалежності Білорусі, а також інформуватиме міжнародну спільноту про злочини режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Білоруський центр буде також вивчати історію спротиву білорусів російській колонізації.

Центр має збирати та аналізувати інформацію про представників режиму Лукашенка для приведення їх до міжнародної кримінальної відповідальності, та аналізуватиме актуальну економічну та політичну ситуацію в Білорусі.

Олексій Францкевич додав, що Білоруський центр національної пам’яті надаватиме допомогу близьким загиблих білорусів-добровольців.

Як раніше повідомлялось, білоруські емігранти в Литві, яких раніше режим Лукашенка позбавив права на отримання нових паспортів, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи.