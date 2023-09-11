Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти

Попередньо, паспорт іноземця буде дійсний більше одного року.

Білоруські емігранти в Литві, яких раніше режим Лукашенка позбавив права на отримання нових паспортів, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи.

Про це повідомляє AP.

Такі паспорти будуть видаватися громадянам Білорусі, які мають право на проживання в Литві, і при цьому не мають паспорта або відповідного проїзного документа.

“Паспорт іноземця дійсний більше одного року, але, можливо, цей термін міг би бути довшим, якби парламент продовжив його”, - сказав заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус.

Зазначається, що минулого тижня Мінськ оголосив - його дипломатичні представництва більше не видаватимуть паспорти громадянам, які постійно проживають за кордоном. Заборона може змусити тих, хто втік з країни на тлі посилення репресій, повернутися, щоб зберегти свої проїзні документи.

Уточнюється, що за останні три роки приблизно 200-300 тис. білорусів покинули країну.

За офіційними литовськими даними в Литві проживає понад 58 тис. білоруських громадян, у тому числі члени опозиції Лукашенку, союзнику Росії.

Зокрема, у Литві мешкає Світлана Тіхановська, яка втекла до Литви після того, як Лукашенко заявив про перемогу на спірних виборах 2020 року.

Вона, в свою чергу, сказала що “навіть якщо термін дії вашого паспорта закінчується, ви не повинні повертатися на батьківщину, якщо вам загрожує переслідування”.

Раніше повідомлялось, що президент Литви Гітанас Науседа виступає за перегляд правил надання посвідок на проживання в країні громадянам Білорусі. Він наголошує, що у громадян Білорусі залишається більше можливостей, порівняно з громадянами Росії, для в'їзду до Литви та отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.