У НАТО не бачать ознак наміру Росії напасти на країну-члена Альянсу

У НАТО не бачать жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання Agerpres.

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане наголосив, що для Румунії немає жодного ризику, що вона буде втягнута в конфлікт з РФ або що конфлікт пошириться на Румунію.

"Немає жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена НАТО, чи то Румунію, чи будь-яку іншу державу. І це є результатом потужності і сили Альянсу. Ми є першим елементом стримування", сказав він.

Водночас Джоане назвав зрозумілим занепокоєння румунів, які живуть поблизу дунайського кордону з Україною. Він повідомив про свій намір відвідати райони повіту Тулча, що розташовані поблизу українських портів, які постійно атакують російські дрони.

Коментуючи потрапляння уламків безпілотника на територію Румунії, Джоане заявив, що Альянс перебуває в прямому контакті з Бухарестом. Він переконанийЮ що в майбутньому все буде з'ясовано і представлено громадськості.

"Отже, перш за все, це не є навмисною атакою. Моє послання, як румуна, полягає в тому, щоб мати впевненість у тому, що НАТО вживає всіх заходів для забезпечення захисту всього свого простору, в тому числі Румунії, зараз і в майбутньому", - додав Джоане.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Відповідні дані Держприкордонслужби оприлюднили в міністерстві закордонних справ України. Румунія на це заявила, що російські дрони "не становили прямої військової загрози" для них. Водночас президент Румунії заперечував, що на територію його країни впали безпілотники, але згодом у міноборони країни визнали, що було падіння.

Пізніше Міністерство оборони Румунії заявило, що на території країни виявили уламки ще одного російського дрона. Міністерство закордонних справ країни тоді викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав йому протест румунської сторони проти порушення повітряного простору Румунії.

У НАТО сказали, що не вважають паління російського безпілотника на території країни-члена Альянсу "навмисним нападом". Але Державний департамент США заявив, що передасть додаткові американські винищувачі F-16 для посилення місії НАТО з контролю за повітрям у Румунії.