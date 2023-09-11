Керівники МЗС України і Німеччини обговорили питання ракет Taurus

"Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях", - зазначив Дмитро Кулеба.

Мінстри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба і Анналена Бербок обговорили питання ракет Taurus для нашої держави.

На спільній пресконференції Кулеба сказав, що з Бербок "детально проговорили це питання".

"Стала краще зрозумілою позиція Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях. Я висловив готовність - все, що потрібно від України для пришвидшення ухвалення цього рішення - ми готові це зробити. Рішення - за Берліном. З нашого боку буде максимальне сприяння і виконання тих запитів, які може озвучити німецька сторона у зв'язку з цим", - наголосив український міністр.

Згодом Бербок зауважила, що "недостатньо просто обіцяти, що ми буде виконувати певні умови".

Також Кулеба зазначив, що з німецькою колегою обговорили можливу участь Німеччини та німецьких компаній у першому Форумі оборонних індустрій.

Нагадаємо, минулого місяця Анналена Бербок заявила, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Також стало відомо, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні цих ракет.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус неодноразового наголошував, що ФРН не планує постачати нашій державі Taurus-и.