Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідомив у соцмережі Х.

"Для мене було честю бачити президента Зеленського в Києві та підтвердити свою абсолютну відданість суверенітету та незалежності України. Вперед до перемоги України. І Слава Україні", - написав він.

Нагадаємо, Борис Джонсон підтримує Україну та неодноразово приїздив до нашої країни з початку повномасштабного вторгнення РФ. У суботу 9 вересня він приїжджав до Львова.