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Джонсон зустрівся з Зеленським у Києві

Раніше експрем'єр Британії відвідав Львів.

Джонсон зустрівся з Зеленським у Києві
Фото: twitter.com/BorisJohnson

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідомив у соцмережі Х.

"Для мене було честю бачити президента Зеленського в Києві та підтвердити свою абсолютну відданість суверенітету та незалежності України. Вперед до перемоги України. І Слава Україні", - написав він.

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Нагадаємо, Борис Джонсон підтримує Україну та неодноразово приїздив до нашої країни з початку повномасштабного вторгнення РФ. У суботу 9 вересня він приїжджав до Львова.

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