Зеленський ввів Умєрова до Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський здійснив зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №572/2023 від 8 вересня 2023 року.

“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України”, - йдеться в указі.

Крім того, Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача екс-міністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна. За проголосували 338 народних депутатів.