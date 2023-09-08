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Зеленський ввів Умєрова до Ставки Верховного Головнокомандувача

Колишнього міністра оборони Резнікова президент вивів зі складу Ставки.

Зеленський ввів Умєрова до Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський здійснив зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №572/2023 від 8 вересня 2023 року.

“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України”, - йдеться в указі.

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Крім того, Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача екс-міністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна. За проголосували 338 народних депутатів.

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