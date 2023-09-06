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Петиція з вимогою ветувати закон, що залишає закритими декларації чиновників, набрала необхідні голоси у рекордний строк

В перший же день петиція набрала більше 27 тис. голосів.

Петиція з вимогою ветувати закон, що залишає закритими декларації чиновників, набрала необхідні голоси у рекордний строк
Фото: Скріншот з сайту електронних петицій

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт 9534, котрий залишає закритими декларації чиновників, набрала понад 25 тис. голосів у рекордно стислі строки. Тепер президент України має відреагувати на петицію.

Про це йдеться на сторінці петиції на сайті президента України.

Автор петиції військовослужбовець Олександр Ябчанка закликав президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради законопроект № 9534 з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну (накласти вето з пропозиціями).

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Ябчанка нагадує, що законопроєкт не виконав найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про “воєнні” статки чиновників. Крім того, нардепи пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту.

Таким чином депутати позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни.

“Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади — це покривати тотальну корупцію у країні”, - підсумував автор петиції.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 5 вересня прийняла у другому читанні Закон № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. За закон в цілому проголосували 329 нардепів.

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