Порошенко у парламенті: головне завдання нового міністра оборони – ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ

Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що головне завдання нового міністра оборони Рустема Умєрова – прозоре та ефективне забезпечення Збройних Сил України. Він зауважив, що саме навколо українського воїна мають тримати єдність всі політичні сили, йдеться у повідомленні на сайті партії "Євросолідарність".

"За чотири з лишнім роки цього парламенту «Європейська Солідарність» жодного разу не голосувала за кадрові призначення. Це принципова позиція. Оскільки влада має нести відповідальність, а меншість повинна мати можливість контролювати дії влади. Але 24 лютого змінило все. Я згадую цей день в цьому залі. За різними обставинами – хто через патріотизм, хто з люті, хто з остраху, але країна об’єдналася. Далі були різні голосування. Ми були завжди єдині у підтримці воєнних законів, бо це не про політику, це про державу Україна", – нагадав він..

Порошенко вважає, що важлива єдність.

"На сьогоднішній день, розуміючи всі проблеми з цим призначенням, бо Рустем не має воєнного досвіду, але він блискучий менеджер, я впевнений, що ключові функції міністерства оборони, а саме прозоре, транспарентне і ефективне забезпечення Збройних Сил України він витягне", – вважає Петро Порошенко.