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В.о. мера Чернігова заявив про обшуки у нього вдома (доповнено)

Слідчі дії проводять на підставі рішення Шевченківського суду Києва. 

Олександр Ломако
Фото: Олександр Ломако Facebook
Олександр Ломако
В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що вранці до нього прийшла "група представників СБУ" із обшуками. За його словами, слідчі дії проводитимуть у його квартирі. 

Обшук проводять на підставі рішення Шевченківського суду. Про це Ломако повідомив у Facebook

"О 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Шановні колеги, наради не буде – сьогодні центр починає політичний шоу-сезон", – написав він.

Чого стосується справа – Ломако точно не написав, але припустив, що шукатимуть "мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста".

Доповнення. У запит щодо коментаря стосовно цих обшуків у пресслужбі СБУ зазначили, що слідчі дії проводять у рамках раніше відкритого кримінального провадження про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України. 

"Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків. Всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства", – повідомили в СБУ. 

Нагадаємо, що в червні заступнику Ломаки оголосили підозру в привласненні бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. За даними СБУ, уже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову.

У травні Ломако заявляв, що його готуються відсторонити від посади та вручити йому підозру. В інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ Ломако заявив, що підозру буде вручено начебто через неправильне виконання судового рішення про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка.

Атрошенка у грудні 2022 суд відсторонив від посади на один рік через те, що його дружина і діти були евакуйовані на службовому авто з-під обстрілів під час облоги міста. Сам мер залишився в місті.

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