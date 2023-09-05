Міністра оборони Резнікова відправили у відставку

Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. За проголосували 327 депутатів.

Резніков у момент голосування був присутній у парламентському залі. Міністр виступив зі звітом про роботу міністерства та відповідав на запитання парламентарів – про це свідчать опубліковані в мережі записи народних депутатів.

Фото: Ірина Геращенко в Telegram

За словами парламентарів, голосувати за кандидатуру Рустема Умєрова депутати будуть на наступному засіданні.

Резніков став міністром оборони в листопаді 2021 року, а до того очолював міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та був віцепремʼєром. До посади в Кабміні Резніков вів юридичну діяльність, був представником у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Карʼєру розпочинав як співзасновник брокерської компанії, потім, у 2004, отримав адвокатську ліцензію. У 2008 році став депутатом Київської міської ради і після цього, в 2014, обрався ще раз. З червня 2014 був заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.

З 2016 до 2018 був заступником голови КМДА, відповідав за організацію "Євробачення"та фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві.

Заяву на звільнення Резніков написав учора, 4 вересня – наступного дня після того, як про рішення замінити міністра оборони у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Президент сказав, що "міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

Наступним міністром має стати Рустем Умєров – екснардеп від "Голосу" та уже колишній очільник Фонду державного майна України.

Звільненню Резнікова передували декілька повʼязаних із міністерством оборони скандалів, а про його фактичну підготовку джерела LB.ua повідомили 31 серпня.

Спочатку питання його звільнення постало навесні, коли спалахнув скандал довкола закупівель харчування для ЗСУ. Журналісти-розслідувачі стверджували, що їжу для наших захисників купували за підозрілими контрактами і завищеними цінами, наприклад, аж по 17 гривень за яйце. У МО натомість запевняли, що то була ціна за "кілограм яєць" і що при складанні документів нібито були допущені технічні помилки.

Скандал призвів до того, що про звільнення міністра почали говорити уже відкрито і представники влади. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в своєму Telegram-каналі взагалі анонсував розгляд відставки Резнікова та призначення на його місце керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Резнікову ж "пророкували" посаду міністра з питань стратегічної промисловості, але джерела LB.ua повідомляли, що він на неї погоджуватися не збирався. Сам він на питання про звільнення говорив, що вічних посад не існує, а рішення про те, чи бути йому міністром, ухвалює президент.

Розслідування про закупівлі в МО вийшли за рамки журналістських – цими справами займаються правоохоронці. В Міноборони ж на тлі цього створили громадську антикорупційну раду, а в Резнікова зʼявилися нові заступники.

Вдруге питання відставки міністра постало через ще одне журналістське розслідування – про куртки. Журналісти заявили, що торік міністерство купило в турецької фірми (власниками якої виявилися українці, при цьому одним із них був племінник народного депутата від "Слуги народу" і члена оборонного комітету Касая) нібито легкі куртки за ціною зимових. Дорогою до України куртки нібито здорожчали у вартості. Через це на засідання зібрався антикорупційний комітет парламенту. Заступник Резнікова, Шарапов, приніс зразок придбаних курток, та в комітеті сказали, що це одяг з іншої партїі. На комітеті також зʼясувалося, що розслідування закупівель у цієї турецької фірми велося ще до розголосу журналістами, з осені. В Міноборони ж зазначили, що скарг на куртки не надходило.

Міністр запропонував парі голові антикоркомітету Анастасії Радіній, яка активно виступала за його звільнення, та журналістові Михайлу Ткачу. Він сказав, що якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку. Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність.

Відповіді на пропозицію Резнікова публічно дали і Радіна, і Ткач, та Резніков потрактував їх як незгоду.

Уже після цього Резніков дав пресконференцію, на якій показав куртки з бірками, що відповідали закупленій партії. Резніков заявив, що розслідування журналіста є "неправдою. На сьогодні немає жодного контракту, коли б ми перетворили літні куртки на зимові. Це неможливо. Бо командування сил логістики не прийняли б їх у нас".

Розслідуванням міністерських закупівель займаються правоохоронці.