УП: співвласником турецької фірми, що продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая

Геннадій Касай – "слуга народу", член оборонного комітету. Його племінник Олександр був співвласником компанії, що продала одяг для ЗСУ за завищеними цінами, і перестав ним бути лише після відкриття провадження.

Одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу".

Це 26-річний Олександр Касай – племінник нардепа Геннадія Касая, що є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомили в журналістському розслідуванні УП.

Про підозрілу схему з закупівлею легких жакетів за ціною зимових стало відомо завдяки іншому журналістському розслідуванню, опублікованому 10 серпня на ZN.UA. Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4900 курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 000 доларів – постачання спочатку коштувало 142 000 доларів, а стало 421 000. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали зимовими.

"Постачальником скандальних курток для Збройних Сил України була турецька компанія Vector avia", – зазначив журналіст Михайло Ткач.

Саме цій компанії міноборони України сплатило десятки мільйонів доларів.

23 серпня щодо скандальної закупівлі відбулося засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

"Захищати і міністерство оборони, і куртки компанії Vector avia на комітет прийшов заступник міністра оборони Денис Шарапов – бізнес-партнер керівника Офісу президента Андрія Єрмака", – повідомив Ткач.

Шарапов заявив, що зауважень щодо поставлених курток у замовника немає. Він також приніс на засідання куртку, але не з тієї поставки, де жакети дорогою до України документально перетворились із літніх та зимові.

Також зʼясувалося, що постачаннями неякісної форми з Туреччини правоохоронці зацікавилися ще в жовтні 2022. Тоді митники звернули увагу, що за документами з Туреччини до Молдови одяг для війська поїхав за однією вартістю, а з Молдови до України вʼїхав уже значно дорожчим. Правоохоронці не виключають змову між посадовцями українського міністерства оборони та компанією Vector avia. Засновник і директор цієї компанії Роман Плетньов уже має підозру у вчиненні злочину.

Плетньов – дійсно зараз єдиний власник Vector avia, але до лютого 2023 компанія мала й другого власника – родича народного депутата Касая – нині 26-річний Касая Олександра Павловича.

Фото: відкриті джерела Олександр Касай

До обрання до парламенту Геннадій Касай був директором палацу спорту "Юність" Мотор Січі, президентом якої був нині підозрюваний у державній зраді Богуслаєв. Брат нардепа, батько Олександра Касая, теж багато років працював у Богуслаєва.

"Власне і сам ексспіввласник постачальника курток для ЗСУ також до недавнього часу був гандболістом клубу «Мотор» того ж таки Богуслаєва", – додав журналіст.

Олександр Касай перестав був співвласником фірми уже після того, як українські правоохоронці відкрили провадження. А на момент постачання сумнівних курток він ним іще був.

Журналісти запитали в Касая, як його племінник-гандболіст із Запоріжжя вирішив стати співвласником компанії в Туреччині, яка згодом отримала від МО 30 млн доларів. Він запевнив, що тоді йому не було відомо, що його племінник став співвласником.

"Я до цієї фірми не маю ніякого відношення. Те, що мій племінник там був якийсь там засновник чи щось такоє, я такого не знав. Знаю точно, що на сьогоднішній час він не засновник", – заявив Геннадій Касай.

Нагадаємо, що про закупівлю стало відомо з розслідування ZN.UA. У жовтні-грудні Vector avia ввезла до України 233 000 курток вартістю в 20 млн гривень і ще 202 000 штанів вартістю 13 млн доларів. Однак насправді це були не зимові, як за документами, а легкі куртки.