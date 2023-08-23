Зеленський: Дипломатам поставлено завдання готувати союз країн Чорноморського і Балтійського простору

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити союз у сфері безпеки із країнами Чорного і Балтійського морів.

Про це він сказав у середу, 23 серпня, на пресконференції в Києві за підсумками саміту Кримської платформи.

"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя. І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - сказав він.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив на саміті про необхідність зробити "все від нас залежне для того, щоб Крим знову став частиною України".