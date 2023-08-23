Президент Литви прибув до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи.

Сьогодні, 23 серпня, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Ґітанасом Науседою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава Української держави подякував литовському колезі за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та його особистий внесок у всебічну допомогу Україні з боку Литви для протидії повномасштабній російській агресії.

Було відзначено першочергову важливість військово-технічної допомоги, включно з навчанням і реабілітацією представників українських сил оборони. У цьому зв’язку Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною ситуацією на полі бою та нагальними потребами українських захисників, а також подякував Гітанасу Наусєді за нещодавнє рішення Литовської Республіки стосовно довгострокової підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив високий рівень організації та проведення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі в липні, та подякував Гітанасу Наусєді за підтримку України в межах цього важливого заходу. У цьому контексті Глава Української держави висловив подяку за приєднання Литви до Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої країни.

Лідери підтвердили готовність до плідної взаємодії з реалізації Української формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, акцентуючи на розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

Президент України високо оцінив здійснювані Литвою проекти з відбудови нашої країни та висловив сподівання на розширення цієї практики.

Зазначимо, внаслідок нічної атаки “шахедами” Росія знищила 13 тисяч тонн зерна в порту Ізмаїла. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії.

Нагадаємо, на початку серпня литовське Міністерство оборони повідомило, що Литва невдовзі передасть Україні системи ППО NASAMS. Також Україна отримає антидрони та іншу оборонну допомогу.