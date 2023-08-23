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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії, найближчими днями буде ухвалено новий пакет оборонної допомоги

Це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду Фінляндії.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії, найближчими днями буде ухвалено новий пакет оборонної допомоги
Фото: пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 23 серпня, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув до Києва. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

«Пане Прем'єр-міністре, я дякую вам за постійну практичну допомогу Фінляндії для України: військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави в боротьбі за нашу свободу й незалежність», – сказав Володимир Зеленський. 

Президент також зауважив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, що підтверджує: Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.

«Сьогодні Прем'єр-міністр поінформував мене про те, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки. Все це нам дуже потрібно», – сказав Володимир Зеленський.

Сторони обговорили пріоритетні для України позиції, які будуть відображені в наступних пакетах допомоги.

«Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами», – наголосив Президент.

За його словами, Фінляндія також змістовно підтримує глобальні зусилля щодо реалізації Формули миру, і сьогодні Прем’єр-міністр запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації низки її пунктів.

Фінляндія також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО. Володимир Зеленський запросив Фінляндську Республіку розпочати перемовини стосовно двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

«Фінляндія вже приєдналася до декларації «Групи семи», і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Петтері Орпо наголосив, що Фінляндія солідарна з Україною та українським народом. Фінляндська Республіка є одним із найбільших донорів і готується надати вже 18-й пакет оборонної підтримки, у який увійдуть боєприпаси та озброєння. Фінляндська Республіка підтримує членство України в ЄС і НАТО й готова долучитися до повоєнної відбудови нашої країни.

Нагадаємо, нещодавно очільники МЗС, Міноборони і Мінстратегпрому обговорили проведення Форуму оборонних індустрій. Міністри підписали спільний лист до країн-партнерів та іноземних оборонних компаній із запрошенням до участі у заході.

Зазначимо, в липні лідери країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця рамкова угода стає основою формування дійсно потужних гарантій безпеки для України. Документ, поза всяким сумнівом, перевершив багато очікувань. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

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