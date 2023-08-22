"Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу", - зазначив Президент.

Президент Володимир Зеленський а підсумками своїх закордонних візитів анонсував нову безпекову допомогу для нашої держави.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні.

Зеленський у ці дні відвідав Швецію, Нідерланди, Данію і Грецію. В останній пройшов саміт Україна – Балкани.

Президент провів переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, а також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що також на переговорах ішлося про економіку України, експорт, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію. "Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу", - сказав глава держави.

Він додав, що "загальний підсумок цих днів – Україна стала сильніше".

Нагадаємо, лідери 11 балканських та східноєвропейських держав підписали спільну декларацію на підтримку України. До речі, Люксембург приєднався до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки.

Афіни заявили, що допоможуть з навчанням українських пілотів на винищувачах F-16. А ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги на відбудову.