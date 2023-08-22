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Зеленський за підсумками своїх закордонних візитів анонсував літаки, бронетехніку і посилення ППО України

"Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу", - зазначив Президент.

Зеленський за підсумками своїх закордонних візитів анонсував літаки, бронетехніку і посилення ППО України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський а підсумками своїх закордонних візитів анонсував нову безпекову допомогу для нашої держави.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні.

Зеленський у ці дні відвідав Швецію, Нідерланди, Данію і Грецію. В останній пройшов саміт Україна – Балкани. 

Президент провів переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, а також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що також на переговорах ішлося про економіку України, експорт, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію. "Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу", - сказав глава держави.

Він додав, що "загальний підсумок цих днів – Україна стала сильніше".

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Нагадаємо, лідери 11 балканських та східноєвропейських держав підписали спільну декларацію на підтримку України. До речі, Люксембург приєднався до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки.

Афіни заявили, що допоможуть з навчанням українських пілотів на винищувачах F-16. А ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги на відбудову.

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