Посол Корнійчук спростував інформацію про призупинення українським урядом безвізу з Ізраїлем

"Питання призупинення безвізу дійсно розглядається в Києві на найвищому політичному рівні, але про жодне термінове рішення уряду не йдеться", - заявив дипломат.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук не заявляв про те, що Кабінет міністрів має розглянути найближчими днями питання про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це він сказав в коментарі LB.ua.

«Питання призупинення безвізу дійсно розглядається в Києві на найвищому політичному рівні, але про жодне термінове рішення уряду не йдеться. Це - фейк, який, на жаль, підхопили українські та деякі ізраїльські медіа», - заявив посол.

Він зазначив, що ситуація ускладнюється через різке збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю.

«Україна захищатиме інтереси своїх громадян, де б вони не перебували, за будь-яку ціну», - сказав дипломат.

Нагадаємо, нині з'явилася інформація, що Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з Державою Ізраїль у найближчі дні.