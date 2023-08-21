Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаПолітика

Уряд України днями ухвалить рішення щодо безвізового режиму з Ізраїлем, - посол

Попри безвізовий режим близько 10% українців отримують відмову у в’їзді. 

Уряд України днями ухвалить рішення щодо безвізового режиму з Ізраїлем, - посол
Євген Корнійчук

Уряд України прийме остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з Державою Ізраїль у найближчі дні. 

Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі місцевому радіо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Якщо уряд України прийме рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія, направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не прийнято, але буде прийнято у найближчі дні», - сказав він.

Посол нагадав, що така ініціатива почала розглядатися після різкого збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю. Попри безвізовий режим близько 10% українців отримують відмову у в’їзді. Також Ізраїль став єдиною країною, яка від початку повномасштабної війни Росії проти України ввела електронні візи для українців.

«Я висловлюю позицію української влади. Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми і його вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо буде стояти питання за мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення по мені немає. Обов’язок уряду України – піклуватися про своїх людей і не дозволяти утиски прав українців», - підсумував посол.

Зазначимо, що якщо буде ухвалено рішення про призупинення безвізового режиму, то це вплине на паломництво брацлавських хасидів у вересні до Умані. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців. Після цього страхування було відновлено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies