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Київ виплатить соціально незахищеним категоріям 130 мільйонів гривень до Дня Незалежності, - Кличко

Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень.

Київ виплатить соціально незахищеним категоріям 130 мільйонів гривень до Дня Незалежності, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua/

Соціально незахищені кияни та переселенці отримають з бюджету столиці матеріальну допомогу до Дня Незалежності. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

«Київ піклується про соціально-вразливі і незахищені категорії мешканців міста. До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою "Турбота. Назустріч киянам" загалом 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. У тому числі - внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці», - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, всього допомогу отримають 280 тисяч мешканців. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень.

Зокрема, матеріальну допомогу отримають:

- люди з інвалідністю I, II та III груп

- особи, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями

- діти-сироти

- Праведники Бабиного Яру

- репресовані особи, яких у подальшому реабілітували

- учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року

- батьки та матері загиблих в мирний час військовослужбовців строкової служби

- непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на поточний рік передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомогивійськовослужбовцям та їхнім сім’ям. 

Також повідомлялося, що за ініціативою мера Києва Віталія Кличка видатки бюджету Києва на підтримку підрозділів ЗСУ цього року збільшено до 5 млрд гривень.  

 

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