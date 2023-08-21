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Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, - Зеленський під час виступу в парламенті Данії

Глава держави зауважив, що після України росіяни хочуть понести страждання далі у Європу і світ.

Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, - Зеленський під час виступу в парламенті Данії
Фото: скріншот

Сьогодні, 21 серпня, президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Данії, де його зустріли гучними оплесками. 

Його виступ транслювала пресслужба президента. 

“Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах, але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. Я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть”, - заявив Зеленський.

При цьому він висловив впевненість, що Україні вдасться вистояти. Глава держави прагне, щоб це "почули, побачили та відчули" партнери. 

Володимир Зеленський також подякував за надані Данією протикорабельні ракети "Гарпун", а також за іншу військову бронетехніку і дрони. 

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав Нідерланди. Україна та Нідерланди домовилися про надання нашій державі винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів та інженерів.

18 серпня Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні F-16. 20 серпня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Зеленським наголосив, що Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Також Зеленський відвідав Швецію. Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. Будуть перемовини про винищувачі Gripen. Почалися тестові навчання українських пілотів на цих літаках.

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