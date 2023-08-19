Резніков заявив, що поки не збирається йти з посади міністра оборони за власним бажанням

Міністр оборони каже, що звільниться тільки коли "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

Не так давно народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що міністра оборони Олексія Резнікова буцімто мають призначити послом України у Великій Британії. Крім того, ще раніше з’явилась інформація, що Резніков не проти стати міністром юстиції. Ці чутки міністр оборони Олексій Резніков прокоментував в інтерв'ю “24 Каналу”.

Згідно з Конституцією, відправити у відставку міністра оборони може лише президент з голосуванням Верховної Ради. Залишається також можливість звільнення за власним бажанням. У цьому випадку пишуть прохання до президента і він подає це на розгляд до парламенту. Призначення послів – це також рішення президента.

“Наскільки мені відомо, Олексій Гончаренко не має стосунку до всіх цих процедур, тому де він взяв цю інформацію – мені невідомо. Тому це важко коментувати. Мене вже і в лютому чекали на іншій посаді”, – сказав Олексій Резніков.

Він додав, що звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади, – ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це – тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", – підкреслив міністр оборони.

Водночас, якщо Резнікову все ж запропонують місце посла України у Великій Британії, він не певний, що погодився б на цю пропозицію.

“Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я – людина проєкту, от якщо є завдання – то виконаю її. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це – дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи", – зазначив Резніков.

Мовиться і про критику з боку колег, прихильників, ненависників та звичайних людей. Водночас, на думку міністра, це правильно, адже влада має залишатись під певним тиском.

"Ось адвокатура була створена як протидія владі, щоб дати право на захист. Я за своєю природою захисник. Тому перебування на публічній службі – це постійний виклик", – наголосив міністр оборони.

Раніше подейкували також, що Резніков не проти очолити Міністерство юстиції.

“Це звучало давно. І колись, задовго до теперішніх подій, для мене, як для юриста, це було амбітним проєктом. Я бачив, які реформи можна було зробити для юридичного цеху. Але це було давно. Зараз я вважаю, що в нас хороший міністр Денис Малюська,– зауважив Резніков.

Нагадаємо, питання відставки Резнікова під час повномасштабної війни з Росією уже піднімалося в лютому 2023, на тлі повʼязаних із міністерством скандалів. Спершу стало відомо про закупівлю продуктів нібито за завищеними цінами. У Міноборони, і сам Резніков окремо, пояснили, що в документі вказана вартість не лише продукту, а й його доставки, зокрема в зону боїв, а в окремих випадках – і приготування. Резніков також стверджував, що в документі були й технічні помилки. Інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових перевіряє НАБУ.

Через скандал у відставку подали декілька посадовців, зокрема заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, хоча в міністерстві назвали "озвучені звинувачення необґрунтованими та безпідставними". Шаповалов зараз у СІЗО.

Також був скандал через призначення в міністерство Олександра Лієва – йому закидали проросійське минуле. Журналісти навіть опублікували російський "паспорт" посадовця, який виявився фейком. Лієв на тлі скандалу із міністерства звільнився.