До оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони.

Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для Збройних сил України напередодні повномасштабного вторгнення. Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про виконання оборонного контракту на поставку українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони.

Відповідно до підписаних договорів, підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху.

Фото: ssu.gov.ua

"Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння. Саме цей факт було викрито фахівцями оборонного відомства під час випробувань одержаних артилерійських мін", - наголосили в СБУ.

Браковану партію повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Втім, підприємці досі не усунули несправності і не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Фото: ssu.gov.ua

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що субпідрядників Міноборони підозрюють у виготовленні непридатних для використання боєприпасів. Було повідомлено про підозру подружжю, колишнім керівникам двох приватних підприємств, у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).