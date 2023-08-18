Російському олігарху Фрідману повідомили про підозру

Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро та умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків.

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком.

Про це повідомляється на сайтах Бюро економічної безпеки та Офісу генерального прокурора.

"Складено повідомлення про підозру російському олігарху – колишньому бенефіціарному власнику українського банку, який входив в топ-5 за розміром власного капіталу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро (разом - близько 100 млн грн в еквіваленті) та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку, який Україна націоналізувала у липні 2023 року.

За даними слідства, російський олігарх вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. У 2021 році право власності на ці торгові знаки було переоформлено на кіпрського нерезидента для забезпечення можливості застосування умов пільгового оподаткування та положень Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

"У такий спосіб Фрідман разом із іншими співучасниками забезпечив умисне ухилення від сплати податків в Україні службовими особами належного йому українського банку при виплаті роялті на адресу офшорної кіпрської компанії", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Крім того, підконтрольні йому керівники офшорних компаній підробили офіційні та реєстраційні документи українського товариства, а саме - попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав – частки в статутному капіталі цього товариства. Його директором була підставна та підконтрольна олігарху особа. Таким чином, керівники офшорних компаній сприяли у вчиненні фінансових операцій з коштами та правочину з майном підконтрольних компаній.

Фрідман зараз перебуває за межами України.

Також під час розслідування накладено арешт на рахунки п'ятьох кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.

Складено повідомлення про підозру трьом керівникам кіпрських компаній за фактами сприяння у підробленні документів та легалізації коштів на загальну суму 169 млн грн, а також колишнім керівникам українського банку в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 18 млн грн, вчиненого в інтересах російського олігарха.

Триває судовий розгляд за обвинуваченням службової особи банку за фактами пособництва у підробленні реєстраційних та інших офіційних і банківських документів. Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт та клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності стосовно двох громадян України, яких використано як номінальних керівників приватного товариства, задіяного у схемі виведення коштів Фрідмана.

"Стосовно російського олігарха застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), так само як і західними країнами - стратегічними партнерами України", - нагадали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 20 липня Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду його націоналізувати. Наступного дня Кабмін погодився викупити банк за 1 гривню. 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня - там призначили нових членів правління та наглядової ради.

24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства і вивести кошти до Росії.

Російський бізнес Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупанті військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників, розслідували "Схеми". Фрідман разом з бізнес-партнерами через групу компаній "Альфа-груп" володіє фірмою "АльфаСтрахование". Остання співпрацює із Росгвардією, надаючи їй послуги зі страхування службового транспорту.