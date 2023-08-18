На Сумщині щодня виїжджають з окупації близько 200 людей, – Верещук

На Сумському напрямку на підконтрольну територію виїжджає щодня близько 200 мирних жителів.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я хочу подякувати людям, які виїжджають з окупованих територій. Наразі цей процес активізувався. Наприклад, на Сумському напрямку понад 200 людей щодня виїжджає і рятується від окупантів", – зазначила Верещук.

Вона закликала мешканців ТОТ виїжджати в Україну через територію РФ і піший перехід у Сумській області. Верещук нагадала, що на Сумщині діє безкоштовний евакотранспорт.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість ворожих обстрілів прикордонних територій Сумщини зросла на 20%. Росія застосовує ракетні удари, безпілотники, також заходять ворожі ДРГ.

З 28 серпня на Сумщині почнеться другий етап евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони.

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій виїжджати в Україну через територію РФ і піший перехід у Сумській області.

Джерело: Ірина Верещук в етері національного телемарафону

Пряма мова: "Я хочу подякувати людям, які виїжджають з окупованих територій. Наразі цей процес активізувався. Наприклад, на сумському напрямку понад 200 людей щодня виїжджає і рятується від окупантів".

"Я закликаю людей виїжджати всіма силами. Хочу зробити оголошення, можливо, на ТОТ не всі знають, що на Сумщині діє безкоштовний евакотранспорт. Я знаю, що люди бояться, не маючи грошей, що їх тут чекає... Вам головне доїхати до переходу, а там ми вам у всьому допоможемо".