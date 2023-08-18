Інформація про постраждалих не надходила.

Уночі 18 серпня ворог обстріляв селище Комишуваха Запорізької області. Внаслідок атаки зруйнований навчальний заклад, пошкоджені будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Вночі ворог підступно вдарив по Комишувасі. Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу", – йдеться у повідомленні.

Обстрілом зруйнований місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибиті вікна.

Фото: Юрій Малашко

Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.

Нагадаємо, протягом доби 17 серпня окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.