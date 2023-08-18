Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Комишувахи зруйнований навчальний заклад

Інформація про постраждалих не надходила.

Унаслідок ворожого обстрілу Комишувахи зруйнований навчальний заклад
Фото: Юрій Малашко

Уночі 18 серпня ворог обстріляв селище Комишуваха Запорізької області. Внаслідок атаки зруйнований навчальний заклад, пошкоджені будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Вночі ворог підступно вдарив по Комишувасі. Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу", – йдеться у повідомленні.

Обстрілом зруйнований місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибиті вікна.

Фото: Юрій Малашко

Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, протягом доби 17 серпня окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies