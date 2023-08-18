Уночі 18 серпня ворог обстріляв селище Комишуваха Запорізької області. Внаслідок атаки зруйнований навчальний заклад, пошкоджені будинки.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Вночі ворог підступно вдарив по Комишувасі. Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу", – йдеться у повідомленні.
Обстрілом зруйнований місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибиті вікна.
Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.
Нагадаємо, протягом доби 17 серпня окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.