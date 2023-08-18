У Маріуполі фіксують велике переміщення російської техніки, − Андрющенко

У Маріуполі фіксують велике переміщення техніки російської армії.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Через місто у напрямку до Бердянська рухається не менше 20 вантажівок із бойовими комплектами, живою силою та автомобілями спеціального призначення. Переміщуються чотири лафети з танками й приблизно 10 лафетів з бронетранспортерами.
“Здійснюється накопичення військового контингенту в Нікольському районі. Триває нарощування живої сили та техніки (бронетранспортери) з боку Запоріжжя (Розівський район)”, − зазначив він.
За словами Андрющенка, зберігається висока активність авіації. “З незвичного − знову залучили Приморсько-Ахтарський аеродром та літаки заходять знов на малій висоті набираючи висоту вже над Урзуфом”, − додав радник.
Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що у Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів.