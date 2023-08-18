«Україна-мати»: Укрпошта випустить нову поштову марку до Дня Незалежності

Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться в столиці, спецпогашення — у всіх регіонах України.

До Дня Незалежності України Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” випустить нову поштову марку «Україна-мати» із зображенням монументальної скульптури, що височіє на Печерських пагорбах Києва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Батьківщину-мати” називають і символом програної боротьби за київський історичний ландшафт, і одним із найкращих зразків світової монументальної скульптури. Є ті, хто вважає доречним позбутися її, як і ті, хто тяжіє до “залишити”. Встановлення українського тризуба та ймовірне перейменування на “Україна-мати” — крок до переосмислення історії. Укрпошта, як і зазвичай, не залишається осторонь та миттєво реагує на події сьогодення. Поштовий випуск “Україна-мати” візуалізує оновлений образ монументальної скульптури та демонструє, що концептуалізація триває”, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тираж — 600 000 поштових марок. Номінал — U (12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України. Кількість поштових марок в аркуші — 6 (3×2). Передбачено також конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художні листівки. Колекція мерчу Укрпошти поповниться й магнітом «Україна-мати».

Автор поштового випуску — Зінаїда Кубар. Скульптор монумента — Василь Бородай.

З 18 серпня у поштовому маркеті відкривається передзамовлення на набір, що включає марковий аркуш, художній конверт та листівки. Є змога придбати не більш як 10 наборів одночасно.

Відправлення розпочнеться з 24 серпня, щойно буде введено нову поштову марку в обіг. Цього ж дня у поштовому маркеті будуть доступними для купівлі презентаційна папка з набором поштової продукції, сувенірна рамка та картмаксимум.

Нагадаємо, на початку серпня тризуб встановили на "Батьківщину-матір" у Києві. Остаточно роботи планують завершити до 24 серпня.