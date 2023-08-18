Учора росіяни випустили 207 снарядів по Херсонщині

Люди не постраждали.

Протягом четверга 17 серпня російські окупанти 48 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 207 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, за добу 16 серпня росіяни здійснили 78 обстрілів Херсонської області. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів. Одна людина загинула, семеро дістали поранень внаслідок ворожих атак.