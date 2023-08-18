Україна має дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу.

17 серпня відбулась селекторна нарада з військовими, розвідкою, урядовцями. На ній обговорили ситуацію на передовій, оборону позицій, наступальні дії, забезпечення воїнів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини”, - анонсував президент.

Володимир Зеленський особливо відзначив співпрацю з Німеччиною - зокрема, передачу Україні двох нових пускових установок IRIS-Т.

Також президент прийняв 17 серпня у Софії Київській вірчі грамоти від нових послів, які прибули працювати в Україну з Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу.

“У розширеному складі – голова уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу – говорили про Форум оборонних індустрій. Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Форум планується як перша фіксація досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. На ньому буде продемонстровано те, що ми вже вміємо, і розглянуто те, що можна додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.

“А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом”, - підкреслив президент.

Указом президента 17 серпня було введено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки “воєнкомів” і загалом роботи центрів комплектування.

“Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Він нагадав, що в кожній з 16 бойових бригад, які президент відвідав цього тижня, воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою, і стане, завдяки бойовим офіцерам.

“Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз”, - зауважив голова держави.

Нагадаємо, минулого тижня РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів. Опісля член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський повідомив, що вже є списки тих, хто має замінити звільнених керівників військкоматів.

У той же час тривають перевірки військкомів - керівник НАЗК заявив, Агентство завершить ці перевірки до кінця кварталу.