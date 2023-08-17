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Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст

Інший чоловік намагався взяти вину Балоги на себе.

Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Фото: Віталій Глагола

Поліція Закарпатської області помістили до ізолятора тимчасового тримання 23-річного Віктора Балогу, підозрюваного в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

“Як стверджують у поліції, після конфлікту на дорозі суперечка переросла в штовханину, в ході якої водій позашляховика, за попередніми даними, отриманими з показів свідків та записів камер спостереження, наніс удари водієві Skoda. Після цього останній впав на землю та втратив свідомість, а інший учасник конфлікту покинув місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення”, - написав Глагола.

Він додав, що 24-річний ужгородець розповів поліції, що він начебто був учасником конфлікту та керував авто Volkswagen.

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Втім, додає Глагола, поліцейські встановили справжнього фігуранта справи, яким виявився 23-річний мукачівець Віктор Павлович Балога.

Таким чином Віктор Балога намагався уникнути відповідальності за скоєне.

Наразі розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Стосовно же чоловіка, котрий намагався взяти провину на себе, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 384 (Завідома неправдиве показання) Кримінального кодексу України.

Ймовірно, Віктор Павлович Балога є сином Павла Івановича Балоги. Він був народним депутатом Верховної Ради України VII та VIII скликань.

Нагадаємо, голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою – він перебуватиме там до 21 липня.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

Пізніше судово-психологічна експертиза довела стан алкогольного сп'яніння у судді Олексія Тандира, коли той за кермом збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

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