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Судитимуть керівника пропагандистського телеканалу RT Красовського за заклики вбивати українських дітей

В одному з ефірів своєї авторської програми зловмисник публічно закликав топити і спалювати маленьких українців.

Судитимуть керівника пропагандистського телеканалу RT Красовського за заклики вбивати українських дітей
Антон Красовський
Фото: скріншот

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо директора російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Антона Красовського, який публічно закликав убивати українських дітей.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Зловмисникові інкримінують публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України). 

Розслідування встановило, що Красовський в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей. 

"Цей сюжет вийшов у телевипусках «Russia Today», на власному каналі пропагандиста YouTube та Телеграм-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників. Він налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ. Згідно висновку експертизи ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

У лютому цього року Красовського визнали винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України). Йому призначили 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, пропагандист отримав підозру від СБУ в липні за заклик убивати українських дітей. Іншу підозру - за заклики до геноциду - він отримав торік у серпні.

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