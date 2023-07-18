СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей

Сюжет із закликами до геноциду показали у телевипусках Russia Today.

Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в «Ютуб» і «Телеграм», які налічують декілька сотень тис. підписників.

На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що в лютому цього року російського пропагандиста було засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.