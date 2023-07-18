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Росія вивела у Чорне море 2 носії крилатих ракет "Калібр"

Загальний залп – до 6 ракет.

Росія вивела у Чорне море 2 носії крилатих ракет "Калібр"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на 10:00 вівторка 18 серпня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 8 ворожих кораблів, серед них – 2 носії "Калібрів". Загальний залп становить до 6 ракет.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель. У Середземному морі – до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 16 ракет.

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Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

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