Головне за ніч та ранок. Вівторок, 18 липня

Ворожа повітряна атака на Одесу і Миколаїв, 36 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, вибухи в Криму.

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість "Калібрів", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Зазначається, що всі ракети були знищені силами протиповітряної оборони. Проте уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізували. За даними Офісу генпрокурора, постраждалому 74 роки. У нього множинні осколкові поранення.

"21 "Shahed-136" був знищений на підльоті з моря на Одещині, ще 4 – в небі над Миколаївщиною", – зазначили в ОК "Південь". У Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.

Загалом цієї ночі російська армія випустила по Україні шість крилатих ракет "Калібр" та 36 ударних БпЛА типу Shahed. ППО збила всі ракети, 31 ударний безпілотник та один розвідувальний.

Пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", " безпілотників – з району полігону Чауда (Крим). "Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", – зазначили військові.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок”, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення по 18 липня 2023 року Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів. Учора втрати ворога склали близько 710 осіб вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне мали успіх, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. "Водночас наші війська продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут", – зазначив він.

Окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви, зазнають втрат.

Уночі 18 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

"Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив про нічну атаку дронів на півострів. За його словами, 9 дронів збили, а 19 – заглушили системою РЕБ", – зазначив очільник громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, вчора о третій годині ночі було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ. За даними джерел, удар був спільною спецоперацією Служби безпеки і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.

У Пентагоні прокоментували основну тему зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться сьогодні, 18 липня.

“Думаю, що фокус уваги Контактної групи з питань оборони України зосередиться на контрнаступі”, – заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. За її словами, союзники усвідомлюють пріоритетність для України протиповітряної оборони та збільшення можливостей для артилерії.

Також Сінгх не виключила, що предметом обговорень може стати питання “зернової угоди”, яку Росія намагається перетворити на зброю.

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