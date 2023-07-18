Уночі ППО збила 38 російських цілей

Це шість крилатих ракет і 32 БпЛА.

Цієї ночі російська армія випустила по Україні шість крилатих ракет "Калібр" та 36 ударних БпЛА типу Shahed. ППО збила всі ракети, 31 ударний безпілотник та один розвідувальний.

Пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", " безпілотників – з району полігону Чауда (Крим). Про це повідомили в Повітряних силах.

"Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", – зазначили військові.

Протягом минулої доби ППО знищила також три "шахеди", один "Ланцет" і девʼять розвідувальних БпЛА.

Фото: Повітряні сили в Telegram

В Офісі президента вважають, що ця атака, спрямована по півдню України і пунктах експорту зерна, є ще одним доказом того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Атака відбулася на тлі вчорашньої заяви РФ про односторонній вихід із зернової угоди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "зерновий коридор" має працювати незалежно від того, чи братиме в ньому участь РФ. Угода щодо експорту зерна – з Туреччиною та ООН – залишається чинною.